Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Uzmanından "mantar zehirlenmelerinde sağlık kuruluşuna giderken yanınızda yediğiniz mantardan götürün" tavsiyesi

        Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, mantar zehirlenmesi yaşayanların sağlık kuruluşuna giderken yanlarında yedikleri mantardan bir parça götürmesinin hızlı teşhis konulması açısından önem taşıdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından "mantar zehirlenmelerinde sağlık kuruluşuna giderken yanınızda yediğiniz mantardan götürün" tavsiyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, mantar zehirlenmesi yaşayanların sağlık kuruluşuna giderken yanlarında yedikleri mantardan bir parça götürmesinin hızlı teşhis konulması açısından önem taşıdığını söyledi.

        Akçay, AA muhabirine, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla doğada, ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türünün görüldüğünü belirtti.

        Mantar türlerinin birbirlerine çok benzemesinin zehirlenmeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Akçay, "Doğada 100 bine yakın mantar türü olduğu bilinmekte. Bunların şu ana kadar 20 bini teşhis edilmiş. Türkiye'de ise 300'e yakın yenilebilir mantar türü olduğu bilinmekte. Yalnız bunların 25-30'u besin olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde ise 8 veya 10 mantar türünün kültürü yapılıp ihracat ve ithalatı yapılmakta." diye konuştu.

        Doç. Dr. Akçay, yenilebilen mantarla yenilemeyen mantarın birbirinin aynısı olabileceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlar birbirini kopyalayan bu mantar türlerini bilmiyorlarsa kesinlikle yememelidir, yıllarca tükettikleri mantarlar olsa dahi. Bazı vatandaşlar ilk defa ormana çıkıyor ve topladıkları mantarları yiyorlar. Lakin mantar türünü bilmezseniz ve tüketirseniz zehirlenme vakaları yaşanır. Doğadan toplanan mantarların tüketiminde çok ama çok dikkatli olunması gerekir." ifadelerini kullandı.

        Mantar zehirlenmesi belirtilerinin çeşidine göre değişmeksizin mide bulantısı, ishal ve kusma olduğu anlatan Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Mantar zehirlenmesi ilk başta belirtilerini verir, ileriki durumları ise ölüm ve komaya girmek gibi sonuçlar doğurur. İlk belirtiler olur olmaz hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bazı mantarlar zehirlenme belirtilerini hemen, bazı türler ise 6 ila 8 saat arasında gösterir. Mantar zehirlenmesi belirtileri olduğunda yanlarına yedikleri mantarı da götürsünler. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Hızlıca teşhisin konulması anlamında bu çok önemlidir.

        Mantar zehirlenmesiyle baş etmek ve tedavisi çok zor çünkü henüz bir panzehir yok. Bazı mantar türleri, özellikle 'köygöçüren' ve 'sinek' mantarları çok çok sıkıntılıdır. Tüketildiğinde direkt karaciğere etki eder ve ölümle sonuçlanır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Sergisini Gazze'ye ithaf eden ressamdan Küresel Sumud Filosu'na mavi kurdel...
        Sergisini Gazze'ye ithaf eden ressamdan Küresel Sumud Filosu'na mavi kurdel...
        Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi
        Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi
        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı
        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa