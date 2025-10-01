Uzmanından "mantar zehirlenmelerinde sağlık kuruluşuna giderken yanınızda yediğiniz mantardan götürün" tavsiyesi

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, mantar zehirlenmesi yaşayanların sağlık kuruluşuna giderken yanlarında yedikleri mantardan bir parça götürmesinin hızlı teşhis konulması açısından önem taşıdığını söyledi.

Akçay, AA muhabirine, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla doğada, ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türünün görüldüğünü belirtti.

Mantar türlerinin birbirlerine çok benzemesinin zehirlenmeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Akçay, "Doğada 100 bine yakın mantar türü olduğu bilinmekte. Bunların şu ana kadar 20 bini teşhis edilmiş. Türkiye'de ise 300'e yakın yenilebilir mantar türü olduğu bilinmekte. Yalnız bunların 25-30'u besin olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde ise 8 veya 10 mantar türünün kültürü yapılıp ihracat ve ithalatı yapılmakta." diye konuştu.

Doç. Dr. Akçay, yenilebilen mantarla yenilemeyen mantarın birbirinin aynısı olabileceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlar birbirini kopyalayan bu mantar türlerini bilmiyorlarsa kesinlikle yememelidir, yıllarca tükettikleri mantarlar olsa dahi. Bazı vatandaşlar ilk defa ormana çıkıyor ve topladıkları mantarları yiyorlar. Lakin mantar türünü bilmezseniz ve tüketirseniz zehirlenme vakaları yaşanır. Doğadan toplanan mantarların tüketiminde çok ama çok dikkatli olunması gerekir." ifadelerini kullandı.