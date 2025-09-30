Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:28
        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

        Fikri Ş. idaresindeki 81 AEK 362 plakalı hafif ticari araç, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun İçmeler mevkisinde başıboş dolaşan ineğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarına savruldu. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Telef olan inek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, hayvan sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

