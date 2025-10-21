Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamı arama kurtarma ekipleri buldu

        Düzce'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 03:07 Güncelleme: 21.10.2025 - 03:07
        Düzce'de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamı arama kurtarma ekipleri buldu
        Düzce'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyündeki evinden mantar toplamak için Korugöl mevkisindeki ormanlık alana giden Tahir Tunç'tan (75) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleriyle UMKE ve sağlık personeli sevk edildi.

        Korugöl'e yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunan yaşlı adam, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

