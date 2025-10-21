Düzce'de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamı arama kurtarma ekipleri buldu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleriyle UMKE ve sağlık personeli sevk edildi.

Düzce'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

