        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Çiğ Süt Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında süt toplama merkezi açıldı.

        Giriş: 25.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:38
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Çiğ Süt Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında süt toplama merkezi açıldı.

        Süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen süt toplama merkezinin açılışı için program düzenlendi.

        Açılışta konuşan Vali Selçuk Aslan, merkezin, sütün soğuk zincir ile sevkinin sağlanarak katma değerli hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

        Aslan, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşırken tarımın da aynı doğrultuda gelişmesine önem verdiklerini, kadın ve genç çiftçilerin her geçen gün artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Açılışa, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, kurum ve daire Müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        - Tüm Emlak Danışmanları Birliği, 20'nci yılını kutladı

        Düzce'de Tüm Emlak Danışmanları Birliğinin (TEDB) kuruluşunun 20'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan TEDB İl Temsilcisi Ömer Kaya, ülke genelinde emlak sektörüne yön veren çalışanları bir araya getiren büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı da birlik üyelerinin 20. yılını tebrik ederek her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

