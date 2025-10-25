Düzce'den kısa kısa

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Çiğ Süt Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında süt toplama merkezi açıldı.

Süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen süt toplama merkezinin açılışı için program düzenlendi.

Açılışta konuşan Vali Selçuk Aslan, merkezin, sütün soğuk zincir ile sevkinin sağlanarak katma değerli hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Aslan, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşırken tarımın da aynı doğrultuda gelişmesine önem verdiklerini, kadın ve genç çiftçilerin her geçen gün artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılışa, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, kurum ve daire Müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.