        Düzce Haberleri

        Düzce'de ahşap yapının yıkımı sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam öldü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bağ evini söktüğü esnada çökme sonucu enkaz altında kalan 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:26
        Düzce'de ahşap yapının yıkımı sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam öldü
        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bağ evini söktüğü esnada çökme sonucu enkaz altında kalan 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Akçakoca Çayağzı mevkisinde Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan ve yıkım kararı bulunan bölgede, evinin yakınındaki bağ evini sökerek yıkımını gerçekleştiren Dursun Sandal, evde çökme meydana gelmesi sonucu enkaz altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Sandal, bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sandal’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

