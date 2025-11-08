Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı

        Düzce'de, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru duygu dolu video hazırladı.

        Anıt Park Meydanı'nda çekilen videoda, meydandan geçen vatandaşlardan kol saatini ayarlamaları için yardım istendi.

        O anların kayıt altına alındığından habersiz olan Düzceliler, saati ayarlamaya çalıştıkları anda saatin 09.05’te durduğunu fark etti.

        Vatandaşların yüz ifadelerine de yansıyan saygı ve özlem Atatürk'e duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören video, izleyenlerin takdirini toplarken birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Vali Aslan Kocaeli'deki yangın olayıyla ilgili taziye mesajı
        Vali Aslan Kocaeli'deki yangın olayıyla ilgili taziye mesajı
        Düzce'de yıkım çalışması süren belediye binasında yangın
        Düzce'de yıkım çalışması süren belediye binasında yangın
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Soylu'dan açıklama: "Faruk Özlü, yanlış bir işe imza atmaz"
        Soylu'dan açıklama: "Faruk Özlü, yanlış bir işe imza atmaz"
        Tahtalarını sökerken ahşap ev yıkıldı; altında kalan sahibi öldü
        Tahtalarını sökerken ahşap ev yıkıldı; altında kalan sahibi öldü
        Düzce'de iş ve siyaset dünyası açılışta buluştu
        Düzce'de iş ve siyaset dünyası açılışta buluştu