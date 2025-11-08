Düzce'de Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı

Düzce'de, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru duygu dolu video hazırladı.

Anıt Park Meydanı'nda çekilen videoda, meydandan geçen vatandaşlardan kol saatini ayarlamaları için yardım istendi.

O anların kayıt altına alındığından habersiz olan Düzceliler, saati ayarlamaya çalıştıkları anda saatin 09.05’te durduğunu fark etti.

Vatandaşların yüz ifadelerine de yansıyan saygı ve özlem Atatürk'e duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören video, izleyenlerin takdirini toplarken birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaştı.