        Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:30
        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki 06 HD 6666 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 81 AEB 193 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.U, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

