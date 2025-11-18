Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki 06 HD 6666 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 81 AEB 193 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.U, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
