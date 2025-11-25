Düzce'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Düzce İl Temsilciliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

KADEM İl Temsilcisi Fatma Kızılelmas, yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu önemli bir gün olduğunu söyledi.

KADEM'in 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadelede eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Kızılelmas, "Bizler, kadınların onuruyla ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken içerikler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler veriyor, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Yine bu kapsamda her yıl 25 Kasım'da, kadına yönelik şiddeti farklı açılardan ele aldığımız kampanyalar düzenliyoruz. Bu kampanyalarda, bazen bir kamu spotuyla, bazen bir etkinlikle, toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.