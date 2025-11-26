Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Düzce'nin Sesleri Korosu"ndan Öğretmenler Günü konseri

        Düzce'de öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu", Öğretmenler Günü konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:07
        Düzce'de "Düzce'nin Sesleri Korosu"ndan Öğretmenler Günü konseri
        Düzce'de öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu", Öğretmenler Günü konseri verdi.

        Düzce Valiliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde öğretmenler, 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi.

        Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği ve 61 öğretmenden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara seyirciler de eşlik etti.

        Konseri, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra çok sayıda Düzceli sanatsever de izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

