Düzce'de "Düzce'nin Sesleri Korosu"ndan Öğretmenler Günü konseri
Düzce'de öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu", Öğretmenler Günü konseri verdi.
Düzce Valiliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde öğretmenler, 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi.
Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği ve 61 öğretmenden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara seyirciler de eşlik etti.
Konseri, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra çok sayıda Düzceli sanatsever de izledi.
