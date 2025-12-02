Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de üzerinde kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Düzce'de durdurulan otobüste üzerinde 153 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:28
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü kentte durdurdu.

        Yolculardan M.K'nin (53) üzerinde yapılan aramada, 153 gram kokain ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

