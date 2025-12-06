Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde beton su kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde beton su kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Otoyolda İstanbul istikametinde seyreden M.E. (60) idaresindeki 35 EC 695 plakalı otomobil, Darıyeri Yörükler mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton su kanalına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, kara yolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.E. (54) yaralandı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Düzce Belediyesi'nden denetim raporu açıklaması "Algı oluşturarak siyasi ra...
        Düzce Belediyesi'nden denetim raporu açıklaması "Algı oluşturarak siyasi ra...
        8 yaşındaki tulumcu kendine hayran bıraktı
        8 yaşındaki tulumcu kendine hayran bıraktı
        Lastiği patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı Trafik kazasında 2 kiş...
        Lastiği patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı Trafik kazasında 2 kiş...
        Düzce'de 474 sürücüye hızdan ceza kesildi
        Düzce'de 474 sürücüye hızdan ceza kesildi
        Filistin'de yaşanan insani dram ve küresel tepkisizlik ele alındı
        Filistin'de yaşanan insani dram ve küresel tepkisizlik ele alındı
        Öğrenciler sektörleri tanıyor
        Öğrenciler sektörleri tanıyor