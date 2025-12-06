Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde beton su kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul istikametinde seyreden M.E. (60) idaresindeki 35 EC 695 plakalı otomobil, Darıyeri Yörükler mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton su kanalına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, kara yolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.E. (54) yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.