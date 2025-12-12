Düzce'de "rehin alma" ve "sağlıkta şiddet" tatbikatı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "Gri Kod" (Rehine Durumu) ve "Beyaz Kod" (Sağlıkta Şiddet) tatbikatları gerçekleştirildi.

Hastane Afet Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, pediatri servisinin yatışı bulunan hasta yakınının personele karşı tehdit içeren ifadelerde bulunarak servis düzenini ve çalışan güvenliğini tehlikeye atması üzerine acil durum çağrısı verildi.

Hasta güvenliği ve personel çalışma huzurunu tehdit eden, acil müdahale gerektiren durum meydana gelmesi üzerine acil olarak Hastane Olay Yönetim Ekibi toplandı.

Tatbikatta kriz yönetimi, olay yeri, hasta ve çalışan güvenliği ile tahliye süreçleri detaylı biçimde canlandırıldı.

Tatbikatta, görevli personelin acil durum kodları aktif edildiğinde koordineli, hızlı ve etkin şekilde hareket etmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve uygulamalı senaryolarla tecrübelerinin yükseltilmesi amaçlandığı bildirildi.