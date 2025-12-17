Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca'da pazar yeri denetlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca'da pazar yeri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerini denetledi.

        Belediye zabıta ekipleri, ilçedeki pazar yerinde fiyat ve hijyen denetiminin yanı sıra esnafın vatandaşlara karşı tutumunu da takip ediyor.

        Ekipler, 1 esnafın müşterilere kaba davrandığını ve bazı ürünlerde ağırlık ile kalite yönünden hileli ve yanıltıcı uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

        Esnafa eylemlerinden dolayı 2 hafta faaliyetten men cezası verildi.

        Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

        Benzer Haberler

        Polislere etkili iletişimde protokol ve nezaket
        Polislere etkili iletişimde protokol ve nezaket
        Uzmanından gereksiz antibiyotik kullanımı uyarısı "Her CRP yüksekliğinde an...
        Uzmanından gereksiz antibiyotik kullanımı uyarısı "Her CRP yüksekliğinde an...
        Düzce'de konut satışı düştü
        Düzce'de konut satışı düştü
        Düzce Belediyesi şirketi vergi rekortmenleri arasında
        Düzce Belediyesi şirketi vergi rekortmenleri arasında
        Düzce'de ağaçlara kış bakımı Sürücü ve yaya güvenliği için çalışma gerçekle...
        Düzce'de ağaçlara kış bakımı Sürücü ve yaya güvenliği için çalışma gerçekle...
        Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşama yeni adım
        Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşama yeni adım