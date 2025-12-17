Yığılca'da pazar yeri denetlendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerini denetledi.

Belediye zabıta ekipleri, ilçedeki pazar yerinde fiyat ve hijyen denetiminin yanı sıra esnafın vatandaşlara karşı tutumunu da takip ediyor.

Ekipler, 1 esnafın müşterilere kaba davrandığını ve bazı ürünlerde ağırlık ile kalite yönünden hileli ve yanıltıcı uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

Esnafa eylemlerinden dolayı 2 hafta faaliyetten men cezası verildi.

Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.