"Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'ye geldi.

Anıtpark Alanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 90 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

"Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı"nın parçası olan eğitimlerde, dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı konuları ele alındı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, eğitim tırını ziyaret etti. Pınar Aslan, eğitimlere katılan kadınlarla sohbet etti.

Eğitim tırı faaliyetlerini Düzce etabıyla tamamladı.

- "Kadınlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

Ziyaretin ardından Vali Aslan, AA muhabirine, projenin son ayağının Düzce olduğunu ve kadın girişimcilere yeni fikirler, makro kredi gibi eğitimler verildiğini söyledi.