        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'de

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Düzce'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:34
        Anıtpark Alanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 90 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

        "Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı"nın parçası olan eğitimlerde, dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı konuları ele alındı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, eğitim tırını ziyaret etti. Pınar Aslan, eğitimlere katılan kadınlarla sohbet etti.

        Eğitim tırı faaliyetlerini Düzce etabıyla tamamladı.

        - "Kadınlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

        Ziyaretin ardından Vali Aslan, AA muhabirine, projenin son ayağının Düzce olduğunu ve kadın girişimcilere yeni fikirler, makro kredi gibi eğitimler verildiğini söyledi.

        Eğitimlerin oldukça verimli olduğunu belirten Aslan, "Burada girişimci kadınlarımız Halk Bankası, KOSGEB'ten nasıl yararlanılacağı, yeni iş fikirleri, e-ticaret gibi konularda bilgi aktarımları, tecrübelerden yararlandılar. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz de Düzce'de gerek Kadın Emeği Merkezi'miz olsun gerek kadın kooperatiflerimiz olsun, kendi işini kurma noktasında emek veren kadınlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

