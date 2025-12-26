Düzce ve Bartın'da balıkçılar bu sezon av miktarında umduğunu bulamadı

ÖMER ÜRER/SELİM BOSTANCI - Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçelerinde 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, verimli bir sezon geçirememenin hayal kırıklığını yaşıyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarının bulunduğu Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, küresel ısınma ve av baskısı nedeniyle balık miktarında umduğunu bulamadı.

Bazı balıkçılar, sezonun kapanmasına aylar kala neredeyse limana demirlemek zorunda kaldı.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçıların bir kısmı, kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

- "Hamsi erken geldi, erken gitti"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, sezonun palamut avcılığıyla başlaması gerektiğini, Karadeniz'in suyunun geç soğuması nedeniyle bu türün olmadığını söyledi.

Balıkçılığın hava koşullarına bağlı yapıldığını belirten Karakaş, "Bu yıl palamudun olmaması, gırgırların hamsi sezonunu erken açmasına sebep oldu. Sıcak havalarda hamsiyi erken tuttular. Sadece palamut değil, diğer balık türleri de avlanamadı. Trol avcılığı hamsi üzerine oldu. Sonuç olarak hamsi erken geldi, erken gitti. Bu tamamen hava sıcaklıklarıyla alakalı. Bu saatten sonra da denizden çok beklentimiz yok. Kötü bir sezon geçirdik." diye konuştu.

Karakaş, küresel ısınmanın balıkçılığı da olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Küresel ısınma nedeniyle sezonda deniz suyu istenilen soğukluğa veya sıcaklığa ulaşmıyor. Durum böyle olunca balıklar artık denizimizde durmuyor. Tam yumurtlama dönemi deniz anlayamadığımız şekilde ya soğuyor ya ısınıyor. Buna bağlı palamut olsun hamsi olsun denizlerimizi terk etmeye başladı. Bu durum geleneksel kıyı balıkçılığını bitirme noktasına getirdi. Gırgırların çoğu henüz sezon bitmeden paydos etmiş durumda." ifadesini kullandı. Küresel ısınmanın yanı sıra balıkçıların av baskısının da balık miktarının az olmasında etkili olduğuna dikkati çeken Karakaş, şöyle dedi: "Türkiye genelinde 800 civarı gırgır var. Bunların çoğu Karadeniz'de avlanıyor. Karadeniz iç denizimiz ve aşırı av baskısı var. Cihazlarımız, teknelerimiz ve ağlarımız çok büyük. Balığın cihazlardan ve ağlardan kaçma şansı yok. Türkiye'nin özellikle hamsi ihtiyacının büyük bölümünü Karadeniz karşılıyor. Bu kadar avcılığa bu deniz ancak bu kadar dayanabildi. Bu yıl 450 bin ton civarında kota konuldu fakat buna ulaşılamadan hamsi Karadeniz'i terk etti."