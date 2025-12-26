Habertürk
        GÜNCELLEME - Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 26.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:25
        GÜNCELLEME - Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Şüpheli M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiği tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirilmişti.

