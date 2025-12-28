Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'na kar yağışı engeli

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı "kar yağışı" nedeniyle iptal edildi.

TOSFED'in açıklamasında, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla cuma günü start alan yarışın kar yağışı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Komiserler durum değerlendirmesi yaparak yaşanan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final yarışı, katılımcılarımızın ve görevli ekiplerimizin güvenliği göz önünde bulundurularak iptal edilmiştir. Bu karar, meteorolojik değerlendirmeler ve etap koşulları dikkate alınarak alınmıştır." denildi.