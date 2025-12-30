Bolu Dağı'nda kar yağışıyla oluşan manzara havadan görüntülendi
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla kayda alındı.
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla kayda alındı.
Düzce ve Bolu'da 4 gündür devam eden yağışın etkisi azaldı.
Komşu iki ilin sınırında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi yağışla beyaza büründü.
Sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapanlar, yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinde kış manzaralarını seyretme imkanı buldu.
Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar havadan da görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.