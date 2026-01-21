Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.





Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a müzahir kişiler arasında yüksek meblağlarda para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Düzce ve Yalova'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Yalova'da Irak uyruklu S.O. (55) ve O.A.D.D. (30) ile Düzce'de Irak uyruklu O.F.K.A.K. (29) gözaltına alındı.



Aramalarda 2 flaş bellek, 4 telefon, fişek, muşta, "kelebek" olarak tabir edilen bıçak ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

