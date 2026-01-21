Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Düzce merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a müzahir kişiler arasında yüksek meblağlarda para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Düzce ve Yalova'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Yalova'da Irak uyruklu S.O. (55) ve O.A.D.D. (30) ile Düzce'de Irak uyruklu O.F.K.A.K. (29) gözaltına alındı.
Aramalarda 2 flaş bellek, 4 telefon, fişek, muşta, "kelebek" olarak tabir edilen bıçak ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.