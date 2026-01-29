Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:39
        Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

