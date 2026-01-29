Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

