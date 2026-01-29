Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Orhangazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu A.M, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Hakan Şahin'e (22) tüfekle ateş etti.
Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan A.M. polis ekiplerince yakalandı.
