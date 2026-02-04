Habertürk
Habertürk
        Haberleri

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:23
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

        Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahdan geçen sürücüler, dikkatli ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

