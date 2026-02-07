Çocuklar "can dostlar" sayesinde dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje sayesinde hayvan sevgisi aşılanan çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmaları sağlanıyor.



Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayvan sevgisiyle çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmalarını sağlamak ve sorumluluk bilinçlerini artırmak amacıyla bir yıl önce "Dost Edin" projesi hayata geçirildi.



Proje kapsamında 1 yılda 10 bini aşkın anaokulu ve ilkokul öğrencisi, haftanın belirli günlerinde belediyenin sağladığı ulaşım hizmetiyle öğretmenleri eşliğinde Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Mergiç Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvanları besledi. Çocuklardan 800'ü ailelerinin de onayıyla hayvan sahiplenerek "can dostlar"a yuva oldu.



Evde bakımını üstlendikleri hayvanlar sayesinde sorumluluk ve empati duyguları gelişen çocukların, dijital ekranlardan uzak durmaları da sağlanıyor.



- "İyi ki hayatımızda hayvanlar var"



Proje paydaşlarından Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi öğretmeni Şükran Uygun Bezirgan, AA muhabirine, hayvan sahiplenmenin ve bakımını üstlenmenin, çocuklarda sorumluluk duygusunu artırdığını, günlük rutinlerini değiştirdiğini söyledi.



Dijital çağda yaşandığına ve çocuklarda sorumluluk bilincinin yeterince gelişmediğine işaret eden Bezirgan, "Günümüzde ailelerin her şeyi yapması, çocuklarda sorumluluğu maalesef azaltıyor. Bu projeyle çocuklarımızdaki sorumluluk duygusunu tekrar kazanmaya başlıyoruz. Bir hayvanın sorumluluğunu almak, hayatlarında küçük rutinler oluşturuyor." dedi.



Bezirgan, günümüzde bazı çocukların hareketli yapıya sahip olduğunu, hayvanların onlara bir nebze sakinlik kattığını anlatarak, "Hayvan sahibi çocukların merhamet duyguları artmış, sorumlulukları pekişmiş oluyor. Bir canlıyla iletişim kurmayı, empati kurmayı öğreniyorlar. Hayvanı acıktı mı, susadı mı gibi kişisel sorumluluk duyguları artıyor. Bu bağlamda velilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Daha fazla hayvan sahiplenmek isteyenler de oluyor. Çocuklarımızın ekran süreleri azalmaya başladı." diye konuştu.



Çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini anlatan Bezirgan, "Okul sadece dört duvar değil. Mümkün mertebe yaşayarak görerek, birebir deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bezirgan, merhamet duygusunun öneminden bahsederek, "İyi ki hayatımızda hayvanlar var. Çocuklarımıza sevmeyi, empati yapmayı öğretiyorlar. Hayvan sahiplenen çocuklarımız ekrandan değil, yaşayarak, deneyimleyerek bir canlının bakımını üstleniyor. Ekran süreleriyle ilgili ailelerden çokça şikayet alıyoruz. Bize 'Hocam çocukları ekrandan nasıl uzak tutalım?' diye sorular geliyor. Bizim de verdiğimiz en iyi cevap 'Doğa ve insan sevgisi' oluyor." ifadelerini kullandı.



- "Hayvan sevgisiyle büyüyen insan genelde başarılı oluyor"



Düzce Belediyesi Mergiç Hayvan Bakımevi veterineri Berat Çarıkçı da hayvanların çocukların gelişimindeki etkisinin bilimsel anlamda kanıtlanmış olduğunu söyledi.



Hayvan sevgisiyle büyüyen insanın genelde başarılı olduğunu aktaran Çarıkçı, "Dijital bağımlılıkla mücadelede bizce en önemli şey hayvanlar. Hayvan sevgisi çocuklara küçük yaşta aşılanmalı. Bu hayvanlar barınaktaki standartlardan çıkarılıp sahiplendirilmeli. Burada iş aile büyüklerine düşüyor. Hayvan sahiplenen ve hayvanla büyüyen insanda merhamet, empati yeteneği gelişiyor. Hayvanın ne yapmak istediğini bilmek, karşı tarafa iletişim yeteneği katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

