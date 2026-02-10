Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Düzce'de 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        10.02.2026 - 14:06
        Düzce'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Düzce'de 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Merkeze bağlı Kutlu köyü sınırlarında tır dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

        Bölge yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla giren 2'si yarı baygın halde 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye kaldırılan 2 düzensiz göçmenden N.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırılan N.A'nın yapılan otopsisinde, hipotermi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

        Tır şoförü O.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

