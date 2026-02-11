Kanatlı hayvan eti üreticileri Düzce'de bir araya geldi

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği, Düzce'de sektördeki gelişmeleri ve yıl içerisinde izlenecek üretim faaliyetlerini istişare etti.



Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Genel Başkanı Abdullah Koç ve birliğe bağlı 9 bölge başkanı, Akçakoca ilçesindeki bir işletmede bir araya geldi.



Yapılan toplantıda, kanatlı hayvan eti ihracatı, geçen yılın üretim miktarı ile bu senenin planlaması ve hayvan yetiştiriciliğindeki sorunlar konuşuldu.



Koç, toplantı sonunda AA muhabirine, birlik olarak yılın belirli aylarında bölge başkanlarıyla bir araya geldiklerini ve fikir alışverişinde bulunulduklarını söyledi.



Hayvan üreticilerinin tavuk eti konusunda tüketicinin rahat ulaşabilmesi için zam yapmadığını belirten Koç, "Çeşitli haber kaynaklarında tavukta zam yapıldığı haberlerini duyuyoruz. Biz üreticiler 14 aydır zam yapmıyoruz. Zor üretim şartlarında olmamıza rağmen sektörün genel başkanı olarak bunu duyurmak istiyorum." dedi.



Koç, sektör olarak en ucuz şekilde tüketiciye ulaşmaya çalışırken, gelir seviyesini de gözetmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Üretime devam etmemiz için belirli gelir seviyesine ulaşmamız lazım. İthalat yapmadan ihracat yapan ender sektörlerden biriyiz. Bizim de en azından işleyişimizin devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

