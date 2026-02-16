Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 00:35 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Furkan Sevinç (26), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkeze bağlı Çakırhacıibrahim köyü yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sevinç'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Düzce'de müştemilatta çıkan yangın endişe yarattı
        Düzce'de müştemilatta çıkan yangın endişe yarattı
        Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Çatısı uçan okuldaki pansiyonda kalan öğrenciler başka pansiyonlara nakledi...
        Çatısı uçan okuldaki pansiyonda kalan öğrenciler başka pansiyonlara nakledi...
        Düzce'de şiddetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu; eğitime yarın ara veridi
        Düzce'de şiddetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu; eğitime yarın ara veridi
        Düzce'de rüzgarın etkisi ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Düzce'de rüzgarın etkisi ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Uçan çatı, ev, karavan ve otomobilde hasara yol açtı
        Uçan çatı, ev, karavan ve otomobilde hasara yol açtı