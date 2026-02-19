Canlı
        Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.02.2026 - 20:12
        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Teknik ve fiziki takibe alınan H.Y. ve R.T'nin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 220 gram esrar, 446 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

