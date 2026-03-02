Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Yeşilay Düzce Şubesi'nin düzenlediği satranç turnuvası sona erdi

        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Düzce Şubesi'nin düzenlediği satranç turnuvası sona erdi

        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya lisanslı 48 sporcu katıldı.

        Turnuvada final karşılaşmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

        Organizasyonda Ebubekir Tanhan birinci, Ali Çoban ikinci, Kerem Yurdayanık üçüncü, Taha Yiğit Aydoğan dördüncü oldu.

        Dereceye girenler, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği Umut Mürare sevenleri ile buluştu
        Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği Umut Mürare sevenleri ile buluştu
        Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti 3 günlük yaşam müc...
        Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti 3 günlük yaşam müc...
        Düzcespor - Sebat Gençlikspor maçı sonrası saha karıştı Sebat Gençlikspor o...
        Düzcespor - Sebat Gençlikspor maçı sonrası saha karıştı Sebat Gençlikspor o...
        Halı sahada kalp krizi geçirerek vefat eden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna...
        Halı sahada kalp krizi geçirerek vefat eden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna...
        Düzce'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
        Düzce'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
        Sıfır araçta korkunç ihmal Kaza yaptığı aracın hava yastıkları yırtık çıktı
        Sıfır araçta korkunç ihmal Kaza yaptığı aracın hava yastıkları yırtık çıktı