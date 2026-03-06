Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Eski eşinin sürüklediği uyuşturucu batağından YEDAM'la kurtuldu

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki S.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) sunulan psikolojik ve sosyal destek hizmetleriyle eski eşinin sürüklediği uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı başardı.

        Giriş: 06.03.2026 - 11:00
        Eski eşi tarafından 2020 yılında uyuşturucu maddeye alıştırılan S.K, takip eden süreçte yoksunluk hissiyle bağımlılık batağına saplanınca 1 yıl sonra eşinden ayrıldı.

        Sürekli halüsinasyonlar gören, madde kullandığını öğrenecekler korkusuyla çocukları, ailesi ve sosyal çevresiyle iletişimini kesen S.K, 4 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle YEDAM'la tanıştı.

        S.K, merkezde sağlanan psikolojik ve sosyal desteklerle madde bağımlılığı batağından kurtularak hayata tekrar tutundu.

        Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan S.K, eski eşinin kendisine verdiği uyuşturucu maddeyle bağımlılık sürecinin başladığını, ilk başlarda güzel geldiğini ancak hiçbir zaman bağımlılık yapacağını düşünmediğini anlattı.

        - "Maddeye alıştırdığı için boşanma kararı aldım"

        Maddeyi 1 yıl kadar kullandıktan sonra eşinden ayrılmaya karar verdiğini belirten S.K, "Çünkü artık bana zaman zaman madde getiriyordu, bazen de getirmiyordu. O dönemlerde halüsinasyonlar görüyordum. İntiharın eşiğine kadar geldim. Çocuklarımı, evimi boşladım ve ailemle görüşmek istemedim. Maddeye alıştırdığı için de boşanma kararı aldım. Çocuklarım yanımdaydı o zaman. Daha sonrasında hayatım alabora oldu." diye konuştu.

        S.K, madde bağımlılığının hem sağlığında hem de aile ve sosyal çevreyle iletişiminde derin yaralar açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Maddeyi bulamadığım zaman belim ağrıyordu. Dişlerimi sıkıyordum, çenem öne kaydı. Çarpıntılarım oldu, taşikardi çıktı. Ailem beni yanına çağırıyordu ama gitmek istemiyordum çünkü herkes her şeyimi anlayacak gibi hissediyordum. Dişçiye de gidemiyordum. Dişçi madde aldığımı anlayacak gibi hissediyordum. İş yerinde arkadaşlarım böyle bana baktıkları zaman sanki hepsi beni anlamış, biliyormuş gibi hissediyordum."

        Yoksunluk dönemlerinde şikayetlerinin üst seviyeye çıktığını aktaran S.K, "Mesela eşim maddeyi getiriyordu sonra benimle kavga ediyordu, gidiyordu, 1 hafta, 10 gün madde yok. O arada yoksunluk çekiyorsun. Uyku hali, halüsinasyonlar görüyorsun. İşte eve birileri geliyor, beni boğuyorlar hissi. O dönemde ufak oğlumla yaşıyordum. O da sanki beni boğuyor gibi hissediyordum. Ona bağırıyordum, 'öbür odaya git' diyordum. Ailemin yanına hiç gitmedim, onları istemiyordum. Bana gelecekleri zaman gelmeyin diyordum." ifadelerini kullandı.

        S.K, madde kullandığını hareketlerinden anlayan bir arkadaşının tavsiyesiyle bağımlılıktan kurtulmaya karar verdiğini, "gizlilik" ilkesinden etkilendiği için de 4 yıl önce YEDAM'a başvurduğunu söyledi.

        - "Bir çiçeğin bile kokusunu alamıyordum, şu anda alıyorum"

        YEDAM sayesinde hayata yeni bir başlangıç yaptığını vurgulayan S.K, "Ben YEDAM'a koşa koşa geldim. İlk geldiğim gün o kadar yağmur yağıyordu ki, kapıda beni güvenlik ağabeyimiz karşıladı. Güler yüzüyle 'Hoş geldiniz, nasılsınız?" dedi. İçerde de psikoloğum karşıladı. Yani ben YEDAM'a şu anda 4 yıldan beri gidip geliyorum. Haftada 5 gün bile geldiğim oldu buraya." diye konuştu.

        S.K. hiçbir zaman görüşmelerini aksatmadığına değinerek, "O kadar iyi karşılıyorlardı ki beni, buradaki herkesi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Eğer YEDAM'la tanışmasaydım bu maddeden kurtulamazdım. Belki de intihara, ölüme kadar gidebilirdim. YEDAM'da konuşulanlar kesinlikle dışarıya çıkmıyor. Bu bana güven verdi. Ben bu maddeyi bir arkadaşımla, ailemle paylaşamazdım çünkü benim üzerime geleceklerdi ama burada her şey kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bağımlılıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren S.K, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Ben 'hayır' diyemeyen, sürekli kaygıları olan, çocuğumla bile konuşamayan bir insandım. Şimdi bunların hepsini aştım. Kendime hedefler koymuştum, hep beraber o hedefleri başardık ve şimdi dimdik ayaktayım. Burada atölye bölümü vardı oraya geldim, gittim. Çok güzel şeyler yaptık. Hatta ben 1 zarf hazırladım, 10 yıl sonra o zarfı açacağım. Yazdıklarımın bazısını hiç hatırlamıyorum. Burada el becerilerimizi de geliştirdik. Buraya geldiğinizde zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Şu anda daha iyiyim. Bağımlıyken uyku düzenim yoktu şu anda var. Bir çiçeğin bile kokusunu alamıyordum, şu anda alıyorum. Ailemle daha çok vakit geçiriyorum. Şu an ailemle yaşıyorum. Çocuklarımla iletişimim daha iyi bir noktaya geldi."

        S.K. uyuşturucu batağından herkesin uzak durması gerektiğini vurgulayarak, "Kesinlikle kullanmasınlar. Madde, 'bir kereden bir şey olmaz' diye başlıyor ama daha sonrasında vücut bitiyor, beynin bitiyor, hiçbir şey düşünemiyorsun. YEDAM'a gelsinler, korkmasınlar. Burada her şey gizli kalıyor." dedi.

