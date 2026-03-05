Canlı
        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'nin Gölyaka İlçesinde düzenlenen iftar programında protokol aynı sofrada buluştu.

        Giriş: 05.03.2026 - 12:45
        Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki iftara, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Altundal, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İGM üyeleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, ilçe jandarma ve emniyet mensupları, köy ve mahalle muhtarları, kurumların daire müdürleri katılım sağladı.

        İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan yemek duası sonrasında konuşan Gölyaka Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Demircan, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

        - 112 Acil Servis personeli iftarda bir araya geldi

        Düzce’de 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli iftar programında buluştu.

        İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından organize edilen iftarda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli bir araya geldi.

        Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 112 personelinin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin şekilde ulaşmasında büyük emekleri olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

