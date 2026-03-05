Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Sinemada buluşan kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü ördü

        Düzce'de sinema salonunda bir araya gelen kadınlar, film izlerken ördükleri örgüleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.

        Giriş: 05.03.2026 - 12:08
        Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ramazanda "Sinemada Örgü" isimli farkındalık projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında iftardan sonra kentteki bir sinema salonunda buluşan kadınlar, film izlerken örgü ördü.

        Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek proje kapsamında kadınların ördükleri örgüler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

        Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, gazetecilere, kadınlarla bir araya gelerek hem sosyalleşmeyi hem de farkındalık çalışması yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çocukluk yıllarında film izlerken örgü örüldüğünü belirten Yüksel, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, Düzce'nin kadınları üretsin, biz de onların yaptığı çalışmaları anlatalım, paylaşalım, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayalım. Sanırım geçmiş günleri özledik. Geçmişle bugünümüzü birleştirmek istedik." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan kadın meclisi üyeleri de hem film izleyip hem de ihtiyaç sahipleri için üretim yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

