Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolunda misafir olan yaban hayvanlarını ağırlıyor.



Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan göl, dağlardaki karın erimesiyle yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.



Av ve yaban hayvanlarının muhafazası, göç yollarının güvence altına alınması, yaşama ortamlarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, barınma, beslenme ve uygun yaşama koşullarının sağlanması amacıyla koruma statüsünde bulunan alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 24 saat gözlem altında tutuluyor.



Leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angıt, sakarmeke gibi türler, gölün kıyı şeritlerinde beslenerek bölgeye gelenler tarafından gözlemlenebiliyor.







