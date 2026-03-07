Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Öğrenciler Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazandı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de geçen yıl 2 bin 260 öğrenci, Yeşilay Şubesi uzman ve gönüllülerince bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:32
        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de geçen yıl 2 bin 260 öğrenci, Yeşilay Şubesi uzman ve gönüllülerince bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Yeşilay uzman ve gönüllüleri, 2025 yılı boyunca kentin farklı noktalarında tütün, madde, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmek hedefiyle etkinlikler düzenledi, bilgilendirme çalışmaları yaptı.

        Geçen yıl "1-7 Mart Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini okullarında ziyaret eden gönüllüler, Yeşilayı tanıtarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler, Yeşilay bileklikleri ve balon dağıttı.

        "Hepimiz İçin Bağımsız Bir Gelecek" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturularak sağlıklı nesillerin yetişmesi için güçlü mesaj verildi. Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğunca düzenlenen "Bağımlılık Sempozyumu" ile akademik farkındalık da desteklendi.

        Gençlerin spor yoluyla sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Düzce Şubesi işbirliğiyle "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" gerçekleştirildi.

        Ayrıca Yeşilayın 105. yılı kapsamında sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Düzce Yeşilay Kadın Komisyonunca ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kentin kalabalık caddelerinde kurulan stantlarda farkındalık çalışmaları yapıldı.

        Yıl boyunca yürütülen "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında ise kent merkezinde 100 esnaf ziyaret edilerek bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi. Bu sayede 25 esnaf "Yeşilay Elçisi" olarak kurumun gönüllü ordusuna katıldı.

        - 1010'u üniversiteli 2 bin 260 öğrenciye ulaşıldı

        Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında 1184 kişiye "yetişkin eğitimi", 1010 üniversite öğrencisine "akran eğitimi" verildi. "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ise 1250 öğrenciye ulaşarak çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarına katkı sunuldu.

        - "Geçen yıl 70 etkinlik gerçekleştirdik"

        Yeşilay Düzce Şube Başkanı Bekir Gürler, AA muhabirine, Yeşilayın 106 yıldır bağımlılığın her türüyle mücadele ettiğini söyledi.

        Gürler, 2025 yılının Yeşilay açısından verimli geçtiğini belirterek "Geçen yıl 70 etkinlik gerçekleştirdik. Farkındalık günleri oluşturmaktan eğitimlere, stant çalışmalarından seminerlere kadar çeşitli faaliyetler yaptık." dedi.

        Geçen yılın öne çıkan projelerinden birinin de" Yeşilay Elçileri Projesi" olduğunu anlatan Gürler, "Yılın ilerleyen süreçlerinde esnaf elçi çalışmalarımız oldu. Bu arkadaşlarımızın resmi görevi yok ama esnaf olmaları dolayısıyla vatandaşla iç içeler. Vatandaşın ne tür derdi olduğundan haberdarlar. Bu arkadaşlarımız, vatandaşlara Yeşilayın genel faaliyetleriyle ilgili gönüllü bilgilendirme yapıyor. Aynı zamanda bağımlılık türleriyle mücadele eden, gizlilik ilkesiyle çalışan ve tamamen ücretsiz hizmet veren YEDAM'ı tanıtıyorlar." diye konuştu.

        Gürler, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelede en önemli ayağını TBM'nin oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızdaki öğrencilerimize yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri veriliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik de eğitimlerimizi yıl içerisinde gerçekleştirdik. Okullarımızda yaptığımız etkinlikler sadece sunum şeklinde değil, drama, tiyatro faaliyetleriyle öğrencilerin ilgi seviyelerine göre çalışmalar da yapılıyor. Faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar olumsuzluklardan bahsetmeyerek yapıyoruz. Bunu da bağımlılıkla hiçbir alakası olmayan öğrencinin gündemine bağımlılıkla ilgili bir kavramı almaması adına yapıyoruz. Onlara, 'daha çok neyi yaparsak daha güzel olur' şeklinde yaklaşıyoruz. Bağımlı olmadan kaliteli yaşam nasıl sürdürülebilir, bunlarla alakalı da gençlerimizin dikkatini çekiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

