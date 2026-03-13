Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi başta şehir mezarlığı olmak üzere mücavir alan içerisinde bulunan mahalle mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi başta şehir mezarlığı olmak üzere mücavir alan içerisinde bulunan mahalle mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.


        Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise park, yeşil alan ve sosyal donatıların bulunduğu alanların düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdürürken, çim biçme, budama, sulama ve oyun alanlarının kontrollerini de gerçekleştirdi.


        - Gölyaka Belediyesinden iftar programı

        Gölyaka'da belediyenin düzenlediği iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

        Kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ramazan ayının birlik, beraberlik, hoşgörü ve huzur ortamına katkı sağlayan manevi iklimine dikkati çekerek, birlikte iftar yapmanın bereketini ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        İftar sonrası İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'un yemek duası yapmasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi vuruldu!
        MSB: İran füzesi vuruldu!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Gençler bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti
        Gençler bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti
        GSB kış spor okulları Düzce'de büyük ilgi görüyor
        GSB kış spor okulları Düzce'de büyük ilgi görüyor
        Düzce Belediyesi'nden bayram mesaisi
        Düzce Belediyesi'nden bayram mesaisi
        Düzce'de konut satışı düştü Düzce'de 559 konut satıldı
        Düzce'de konut satışı düştü Düzce'de 559 konut satıldı
        Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 binden fazla teknoloji meraklısı öğrenciyi...
        Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 binden fazla teknoloji meraklısı öğrenciyi...
        Çocuklarda koyu burun akıntısına dikkat
        Çocuklarda koyu burun akıntısına dikkat