Düzce'de asayiş uygulamaları ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
Düzce'de kolluk kuvvetlerinin asayiş ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 49 olaya müdahale edildi, 52 şüpheliye işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.
Operasyonlarda 337,6 gram sentetik uyuşturucu, 10,7 gram esrar, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı, 17 zanlı tutuklandı.
Uygulamalarda 2 tabanca, 24 mermi, 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 7 kesici-delici alet ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.