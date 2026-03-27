        Adalet Bakanı Gürlek, Düzce Adliyesi ziyaretinde konuştu:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Programları kapsamında Düzce'de bulunan Bakan Gürlek, Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyarete ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Sarayı'nda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Gürlek, şehir dışı ziyaretlerinde adliye ziyaretini önemsediğini kaydetti.

        Gürlek, 12. Yargı Paketi ile ilgili meslektaşlarıyla sürekli istişare yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Sizler de Düzce'de görev yapıyorsunuz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Gördüğüm kadarıyla adliyeniz çok güzel. Nezih çalışma ortamınız var. Lojman sorunu da büyük ölçüde çözülmüş. Elimizden geldiğince meslektaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sizin sorunlarınızı iyi biliyoruz. Sizin özellikle uygulamada karşılaştığınız sorunlar, bunların yargılamanın gecikmesine sebebiyet vermemesi için biz de bu konuda çalışacağız."

        Gürlek, 20 yıl boyunca kürsüde görev yaptığını dile getirerek, "Hakimlik ve savcılık yaptım. Daha sonra da Adalet Bakan Yardımcılığı, İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nasip oldu. Öncelikli olarak sizin yaşadığınız problemleri ve sorunları, psikolojinizi çok iyi biliyorum. Adliye ziyaretlerini de önemsiyorum. Hem meslektaşlarımıza moral motivasyon hem de özellikle uygulamadaki sorunları bizzat sahada görüp elimizden ne geliyorsa bunların çözüm aşamasına fayda sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Gürlek, vatandaşın adaletle ilgili 2 temel eleştirisinin olduğundan bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Birinci eleştiri; yargılamalar çok uzuyor. Bunu ben de gördüm, siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle, heyetle bu sorunları çözmek için geldik."

        Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz."

        Gürlek, adliye ziyareti kapsamında konferans salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran ve savcılarla bir araya geldi.

        Düzce Barosunu da ziyaret eden Gürlek, baro yöneticileri ve avukatlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

