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Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

İHA

Düzce'nin İhsaniye Köyü'nde sabah saatlerinde bir evin çatısında başlayan yangın, bütün evi sardı.

Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

Düzce’nin İhsaniye Köyü’nde sabah saatlerinde bir evin çatısında başlayan yangın, bütün evi sardı.
Yangın sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Gül'e ait evin çatısı tutuştu. Çatıdaki alevleri gören komşularının haber vermesi ile yataklarından kalkan Gül ailesi evin dışına çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiyenin yaptığı müdahaleye rağmen ahşap tek talkı ev alevler arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında Fevzi Gül’e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

DÜZCE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:22
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