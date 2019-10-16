Ev alev alev yandı

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DÜZCE'de, tek katlı ev, çatısında başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.

Düzce İhsaniye köyünde Fevzi Gül'e ait tek katlı evin çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören komşuların haber verdiği aile, can havliyle dışarı koştu. Aile ve köy halkı alevlere müdahele etmek istedi ancak yangın büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



DÜZCE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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