Eski öğrencisini uygunsuz görüntüleriyle tehdit eden akademisyen tutuklandı

DÜZCE Üniversitesi Matematik Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Y.Ö., ilişki yaşadığı, mezun olan öğrencisini uygunsuz görüntülerle tehdit edince 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası, öğretim üyesi Dr. Y.Ö., iddiaya göre, öğrencisi olan S.Ö. ile ilişki yaşadı. Y.Ö., öğrencisinin uygunsuz görüntülerini kamerayla kaydetti. Mezun olmasının ardından Y.Ö., eski öğrencisini Düzce'ye davet ederek, yine ilişkide bulunmak istediğini söyledi. S.Ö. ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Y.Ö., eski öğrencisine, elinde görüntüleri olduğunu söyleyerek, bir bölümünü de izlemesi için gönderdi. Bunun üzerine Düzce'ye gelen ve polise başvuran S.Ö., Y.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Düzce Üniversitesi'ne giderek, Y.Ö.'yü gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



DÜZCE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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