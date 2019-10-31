Eski öğrencisini uygunsuz görüntüleriyle tehdit eden akademisyen tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski öğrencisini uygunsuz görüntüleriyle tehdit eden akademisyen tutuklandı

DHA

DÜZCE Üniversitesi Matematik Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Y.Ö., ilişki yaşadığı, mezun olan öğrencisini uygunsuz görüntülerle tehdit edince 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

DÜZCE Üniversitesi Matematik Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Y.Ö., ilişki yaşadığı, mezun olan öğrencisini uygunsuz görüntülerle tehdit edince 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası, öğretim üyesi Dr. Y.Ö., iddiaya göre, öğrencisi olan S.Ö. ile ilişki yaşadı. Y.Ö., öğrencisinin uygunsuz görüntülerini kamerayla kaydetti. Mezun olmasının ardından Y.Ö., eski öğrencisini Düzce'ye davet ederek, yine ilişkide bulunmak istediğini söyledi. S.Ö. ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Y.Ö., eski öğrencisine, elinde görüntüleri olduğunu söyleyerek, bir bölümünü de izlemesi için gönderdi. Bunun üzerine Düzce'ye gelen ve polise başvuran S.Ö., Y.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Düzce Üniversitesi'ne giderek, Y.Ö.'yü gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DÜZCE

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek
YEREL HABERLER Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek
Düzce Üniversitesinde farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinde farkındalık eğitimi
Türk dünyasının toyu Konuralp yerleşkesinde kuruldu
YEREL HABERLER Türk dünyasının toyu Konuralp yerleşkesinde kuruldu
Düzce’nin tatlarını ve kokularını Antalya’da tanıttılar
YEREL HABERLER Düzce’nin tatlarını ve kokularını Antalya’da ...
Düzce araç parkını yeniliyor
YEREL HABERLER Düzce araç parkını yeniliyor
Parklardaki pislik ekipleri de şaşırtıyor
YEREL HABERLER Parklardaki pislik ekipleri de şaşırtıyor
Kaldırımlara engelli rampası yapılarak engeller aşılıyor
YEREL HABERLER Kaldırımlara engelli rampası yapılarak engeller ...
Düzce Belediyesi ekipleri arızalara anında müdahale ediyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekipleri arızalara anında müdahale ...
Cumayeri’nde Atatürk Bulvarına ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Cumayeri’nde Atatürk Bulvarına ilk kazma vuruldu
Badmintonda Cumhuriyet kupası sona erdi
YEREL HABERLER Badmintonda Cumhuriyet kupası sona erdi
Gök kubbeye yolculuk projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Gök kubbeye yolculuk projesi tamamlandı
Kıyasıya mücadele ettiler Cumhuriyet kupası satranç turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Kıyasıya mücadele ettiler Cumhuriyet kupası satranç ...
Cumhuriyet kupası Emrullah Başeğmez’in
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupası Emrullah Başeğmez’in
Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Düzce’de fener alayı ile kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Düzce’de fener alayı ile ...
Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Akçakoca’da fener alayı renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Akçakoca’da fener alayı renkli görüntülere sahne oldu
Düzce işçileri Atanın huzurunda Cumhuriyeti mimarının yanında kutladılar
YEREL HABERLER Düzce işçileri Atanın huzurunda Cumhuriyeti mimarının ...
Düzce Uğur Okulları’ndan anlamlı etkinlik Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladılar
YEREL HABERLER Düzce Uğur Okulları’ndan anlamlı etkinlik Cumhuriyet ...
Başkan Şahin, evi yanan aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahin, evi yanan aileyi ziyaret etti
Düzce TSO’dan aidat uyarısı
YEREL HABERLER Düzce TSO’dan aidat uyarısı
Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “Kısa süreli park teşvik edilecek”
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “Kısa süreli park teşvik ...
29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER 29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe asker selamı
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X