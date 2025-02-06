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        Düzce'de kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi

        Düzce'de etkili olan kar nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:01
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        Düzce'de kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi
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        Düzce'de etkili olan kar nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde iki gündür devam eden yoğun karın yarın akşam saatine kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

        Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "7 Şubat Perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

        Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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