Düzce'de kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde iki gündür devam eden yoğun karın yarın akşam saatine kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "7 Şubat Perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.