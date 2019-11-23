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Düzceli Mert Çodur, müzik dünyasına yeni soluk getirecek

İHA

İstanbul'da özel bir üniversitede müzik bölümünde eğitim gören Düzceli Mert Çodur, müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Mert Çodur, yapacağı müzikleri son dönemde popüler olan rap altyapısı ile düzenleyecek ve pop alanında seslendirecek.

Düzceli Mert Çodur, müzik dünyasına yeni soluk getirecek

İstanbul’da özel bir üniversitede müzik bölümünde eğitim gören Düzceli Mert Çodur, müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Mert Çodur, yapacağı müzikleri son dönemde popüler olan rap altyapısı ile düzenleyecek ve pop alanında seslendirecek.
Türkiye müzik piyasasında özellikle rap alanında yaşanan değişim Düzceli Mert Çodur’un da dikkatini çekti. Daha önce “Sen nasıl bir meleksin” adında single çıkaran ancak yapım şirketi ile anlaşmazlık yaşayarak yaptığı şarkı yeterli ilgiyi görmeyen Mert Çodur, hayallerinden vazgeçmedi. Çok küçük yaşlarda müziğe merak duyan ve gitar çalmayı kendi kendine öğrenen 19 yaşında Mert Çodur, yapım şirketleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bağımsız müzik yapmaya karar verdi.
Genç müzisyen şimdilerde müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Rap altyapısı ile pop müzik okumaya karar veren ve bu kapsamda besteler yapan Mert Çodur, evinde kurduğu stüdyosunda yeni şarkıları üzerinde çalışıyor. Kısa süre sonra şarkılarını müzik severlerle paylaşacak olan Mert Çodur, yeni tarzıyla patlama yapmaya hazırlanıyor.
Çodur, "Müzik piyasasının gündemi oldukça değişti, artık ne “pop” ne de “rock” kaldı. Gündem sadece rap! Haliyle yıllardır bilinen popçular bile rap yapmaya doğru evrildi. Daha önce hiç duymadığımız, bilmediğimiz müzik tarzları türedi. Tabii bunca karmaşıklığı ancak gençler kaldırabildi. Artık müzik sektöründe çoğunluk kitle genç. Yapımcıların on yıllarca aynı isimlere yatırım yapıp, hiçbir yeni isme yatırım yapmamaları gençlere kendi imkanlarıyla da bir şeyler yapabileceklerini gösterdi. Kimi genç kameraman oldu, kimisi aranjör oldu, kimisi de şarkıcı. Büyüklere ihtiyaç kalmadan gençler olayı kendi aralarında çözdü" dedi.
Çodur, yeni müzik tarzını “Hazırladığımız müzikler gündem olan rap altyapılarına yakın, dünyada yapılan yenilikçi müzik tarzlarıyla bilinen türkçe popun harmanlanması” diye konuştu.

DÜZCE

23 Kasım 2019 Cumartesi

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