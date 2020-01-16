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Kurallara uymayan işyerleri mühürlendi

İHA

Kurallara uymayan işyerleri mühürlendi

Düzce Belediyesi kent merkezinde faaliyet gösteren esnafların dükkanına hijyen ve evrak denetimi düzenledi. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 12 işyeri tutanak tutularak mühürlendi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sorumluluğu altında bulunan işyerlerine denetim düzenledi. Hijyen kurallarına uygunluk ve işyeri çalıştırma ruhsatlarının incelendiği denetimlerde çoğunluğu yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen çeşitli işyerleri hijyen kurallarına aykırı durumlar ve evrak eksikleri gerekçe gösterilerek mühürlendi. Aralarında berber, market, çay ocağı, mobilya ve fırın dükkanları olan işletmelerde inceleme yapan Zabıta ekipleri, işyeri sahiplerinden ruhsatlarını göstermelerini isterken gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde de hijyen kurallarına aykırı durumları tutanak ile kayıt altına aldı.
Denetimler hakkında yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyen kurallarına göre karşılamayan, işyeri çalıştırma izni bulunmayan çoğu yabancı uyruklu kişilere ait 12 dükkan hakkında tutanak tutarak dükkanlarını mühürledik. Kıymetli vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlattığımız ve hijyen kurallarına aykırı davranan, kurumumuzun verdiği belgeleri almayan esnaflara yönelik denetimlerimizin devam edeceğini, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal cezai yaptırımların uygulanacağını belirtiriz” ifadeleri yer aldı.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Düzce Belediyesi sorumluluğu altındaki her mahallede yürütülecek düzenli denetimler ile işletmeleri kontrol etmeye devam edecek.

DÜZCE

16 Ocak 2020 Perşembe

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