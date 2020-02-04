Derede kaybolan operatör için 79 personelle arama çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derede kaybolan operatör için 79 personelle arama çalışmaları sürüyor

İHA

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanı düzenlemek isterken tekrar meydana gelen heyelanda iş makinesiyle dereye uçan Muhammet Yılmaz arama çalışmaları sürüyor. Dere sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen Muhammet Yılmaz'ı 79 arama kurtarma ekibi arıyor.

Derede kaybolan operatör için 79 personelle arama çalışmaları sürüyor

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanı düzenlemek isterken tekrar meydana gelen heyelanda iş makinesiyle dereye uçan Muhammet Yılmaz arama çalışmaları sürüyor. Dere sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen Muhammet Yılmaz’ı 79 arama kurtarma ekibi arıyor.
Gölyaka’da Hidroelektrik Santralinde Kepçe Operatörü olarak çalışan Muhammet Yılmaz, sabah saat 09.00 sıralarında elektrik santralinin yolunda heyelan olmasından dolayı vardiyaya gelmesi gereken personeli almak ve yolu açmak üzere Dereevleri mevkisinde çalışmaya başladı. Fakat bölgede bir kez daha meydana gelen heyelan dolayısı ile Muhammet Yılmaz’ın kullandığı kepçe dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.
Bölgede Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) 15 personel, Düzce AFAD 5 personel, Düzce İtfaiye Müdürlüğü 5 personel, Düzce UMKE 8 personel, Düzce İl Jandarma Komutanlığı 10 personel, Gölyaka Orman İşletme 4 personel, Gölyaka İlçe Özel İdare Müdürlüğü 7 personel, Gölyaka Belediyesi 6 personel, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi 3 personel ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü Balık Adam Timi 6 personel 1 araç olmak üzere toplam 79 personel ve 27 araç ile birlikte arama çalışmaları sürüyor.

DÜZCE

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü, belediye birimlerle yakından ilgileniyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü, belediye birimlerle yakından ilgileniyor
Vali Dağlı Vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Vali Dağlı Vatandaşları dinledi
Sağlıklı hayat durağı hayata geçti
YEREL HABERLER Sağlıklı hayat durağı hayata geçti
Başkan Yanmaz, "Musluk suyunu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz"
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz, "Musluk suyunu gönül rahatlığı ile ...
Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi
YEREL HABERLER Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi
Valilik fırtına uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Valilik fırtına uyarısı yaptı
Heyelan nedeniyle kapanan yolu açarken dereye uçan kepçe operatörünü arama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan yolu açarken dereye uçan ...
Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar ...
Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber ...
İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)
YEREL HABERLER İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Düzce Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Düzce Belediye Meclisi toplandı
Kentsel dönüşümde süreç başladı Deprem riskine karşı her önlem alınacak
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde süreç başladı Deprem riskine karşı ...
Aşırı yağışlar köprüleri yıktı, köye ulaşım kapandı
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar köprüleri yıktı, köye ulaşım kapandı
Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi önemli misyon edindi
YEREL HABERLER Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi ...
Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili ...
Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve ...
Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi ...
Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı
YEREL HABERLER Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca ...
Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu
YEREL HABERLER Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi
Çocuklar Efteni Gölü’nde kuşları izledi
YEREL HABERLER Çocuklar Efteni Gölü’nde kuşları izledi
Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı
6 gündür kayıp iş insanı, yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp iş insanı, yol kenarında ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X