Derede kaybolan operatör için 79 personelle arama çalışmaları sürüyor

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanı düzenlemek isterken tekrar meydana gelen heyelanda iş makinesiyle dereye uçan Muhammet Yılmaz arama çalışmaları sürüyor. Dere sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen Muhammet Yılmaz’ı 79 arama kurtarma ekibi arıyor.

Gölyaka’da Hidroelektrik Santralinde Kepçe Operatörü olarak çalışan Muhammet Yılmaz, sabah saat 09.00 sıralarında elektrik santralinin yolunda heyelan olmasından dolayı vardiyaya gelmesi gereken personeli almak ve yolu açmak üzere Dereevleri mevkisinde çalışmaya başladı. Fakat bölgede bir kez daha meydana gelen heyelan dolayısı ile Muhammet Yılmaz’ın kullandığı kepçe dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.

Bölgede Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) 15 personel, Düzce AFAD 5 personel, Düzce İtfaiye Müdürlüğü 5 personel, Düzce UMKE 8 personel, Düzce İl Jandarma Komutanlığı 10 personel, Gölyaka Orman İşletme 4 personel, Gölyaka İlçe Özel İdare Müdürlüğü 7 personel, Gölyaka Belediyesi 6 personel, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi 3 personel ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü Balık Adam Timi 6 personel 1 araç olmak üzere toplam 79 personel ve 27 araç ile birlikte arama çalışmaları sürüyor.

DÜZCE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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