Küçük öğrencilerinden oyuncakları ile ‘Evde Kal’ çağrısı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– Düzce Avni Akyol 1/C sınıfı öğrencileri evlerinde bulunan oyuncakları ile hazırladıkları kareografi ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Oyuncaklarla ‘Evde Kal’ çağrısı yapan öğrencilerin bu hareketi büyük beğeni topladı.

Türkiye’de Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitimöğretime geçtiğimiz hafta ara verilmiş, bu ara 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı. Öğrencilerin eğitimleri ise EBA üzerinden başlanmıştı. Bu durum sonrasında öğrencilerin evde sıkılmaması için çalışma başlatan Avni Akyol İlkokulu’da öğrenciler ile bir çalışma başlattı. Birinci sınıf öğrencileri evlerinde oyuncakları ile ‘Evde Kal’ yazısını yazarak fotoğraf çekildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar dikkat çekerek, çocukların çağrısına vatandaşların kulak vermesi gerektiği dikkat çekildi.

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