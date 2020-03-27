Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi’den anlamlı mesaj

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– Recep İvedik serisi ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Nurullah Çelebi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayarak vatandaşları evde kalmaya davet etti.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde görüntülü mesaj yayınladı. Çelebi mesajında “Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, sahneler boş, salonlar boş. Ama daha güzel günler görmek daha büyük oyunlar izlemek elimizde. Bu kötü günlerde birlik ve beraberlik içinde kurallara uyarak evden çıkmamamız gerekir. Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. Her evde bir sahne her evde güzel bir hayat var” dedi.

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