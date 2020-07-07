Ertuğrul Sağlam memleketi Akçakoca’da

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Samsunspor’un şampiyon olması Akçakocaspor’un da BAL ligine yükselmesi bizleri gururlandırdı” dedi.

Tatilini geçirmek için Akçakoca’ya gelen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya geldi. Başkan Yanmaz ve Teknik Direktör Sağlam, Akçakoca Belediyesi tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sokulan Pusula Katamaran isimli gezi teknesi ile denize açıldı.

Akçakoca’daki gelişmeleri hayranlıkla takip ettiğini belirten Sağlam, “Sık sık gelen birisi olarak son gelişimde açıkçası çok şaşırdım. Bu kadar kısa zamanda şehrin görsel anlamda ve diğer yönleriyle değiştiğini gördüm. Bir Akçakocalı olarak sahil bandında yapılan revizyonu, şehrin birçok noktasındaki altyapı çalışmaları ile ilçeye değer katacak çalışmaları görmek beni mutlu etti. Emeği geçen herkese ve özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Akçakocalılar da böyle bir başkan olduğu için çok şanslılar. Bu hizmetlerin devam edeceğini bir Akçakocalı olarak bekliyorum” dedi.

Akçakocaspor’un ligdeki son durumunu da değerlendiren Sağlam, ”Akçakocaspor ile ilgili başkanımızla görüştük. Bir spor adamı olarak elimizden bir şey geliyorsa seve seve yapmaya hazırız. Samsunspor’un şampiyon olması Akçakocaspor’un da BAL ligine yükselmesi bizleri gururlandırdı. Akçakoca turizm ile gündeme gelecek ama futbola da yatırım yaparak Akçakocaspor’u güzel yerlere getirmek gerekiyor“ ifadelerini kullandı.

Sağlam’a iyi dilek ve temennileri için teşekkür eden Başkan Okan Yanmaz, tecrübeli teknik direktörün Samsunspor’daki çalışmaları ile gurur duyduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.

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