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Mesire alanları çöplüğe döndü

İHA

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park'ta hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler mesire alanını çöplüğe çevirdi.

Mesire alanları çöplüğe döndü

– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park’ta hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler mesire alanını çöplüğe çevirdi.
Gölyaka Kültür Park mesire alanı günü birlikçi tatilci ve piknikçiler yüzünden çöplüğe döndü. Mesire alanı hafta sonunu piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, bölge halkının tepkisine neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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