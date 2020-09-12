Genel Başkan Uslu, Başkan Özlü'yü ziyaret etti

– BemBirSen Genel Başkanı, MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Düzce MemurSen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

BemBirSen Genel Başkanı, MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu bir dizi ziyaretler için Düzce’ye geldi. Düzce’de MemurSen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile istişarelerde bulunan Uslu, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunarak Düzce’de ki çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Uslu, Özlü’ye teşekkür etti. Özlü’de Düzce’de yaptıkları çalışmaları anlatarak nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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