Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (4)

YOL, ULAŞIMA AÇILDI
Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde, otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 09.00'da ulaşıma kapanan kısım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından saat 15.00'te yeniden açıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-23 15:20:14
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