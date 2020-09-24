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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıs yakalandı

İHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıs yakalandı

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalanarak tutuklandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde Düzce kent merkezi ve Koçyazı Mahallesi bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.B. (23) isimli şahıs takibe alındı. Yapılan operasyonla yakalanan ve adli makamlara sevk edilen A.B. tutuklandı.
3 şüpheli hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Olayda 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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